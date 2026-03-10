«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов

Турецкий «Галатасарай» обыграл английский «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой игре оформил Марио Лемина с передачи Виктора Осимхена на 7-й минуте. «Ливерпуль» имел шанс сравнять: Ибраима Конате на 70-й минуте отправил мяч в ворота, однако бригада VAR указала на игру рукой в штрафной, и гол был отменен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Хиль Мансано из Испании. Он показал четыре желтые карточки, три предупреждения получили игроки «Ливерпуля», одно — футболист «Галатасарая».

Ответный матч состоится в Англии 18 марта на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

