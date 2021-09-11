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Вышел на свободу француз, ударивший Макрона по лицу

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28-летний Дамьен Тарел, который в июне этого года, дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, вышел на свободу после трех месяцев тюрьмы. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

«Если бы мне пришлось вернуться в прошлое, я бы сделал то же самое снова. Я ни о чем не жалею », — прокомментировал француз свое действие в отношении главы государства.

По словам Тарела, во время пребывания в тюрьме он получил много писем с поддержкой. Мужчина выразил благодарность всем тем, кто правильно понял его действие и не воспринял это за акт насилия.

В июне суд во Франции приговорил к четырем месяцам тюрьмы и двум годам условного срока жителя города Сен-Валье Дамьена Тареля, который дал пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону. По словам осужденного, нападение было незапланированным и было вызвано гневом из-за «упадка» Франции. Макрон призвал не придавать большого значения случившемуся.

Инцидент с пощечиной произошел 8 июня. Прибывший с визитом в город Макрон в какой-то момент решил остановить машину и лично поприветствовать местных жителей. Глава государства подошел к ограждению вместе с телохранителями, пожал руку Тарелю, тот же задержал Макрона одной рукой, а другой дал ему пощечину. Злоумышленник был сразу же скручен телохранителями.

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