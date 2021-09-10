Правительство России опубликовало 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией

Правительство России опубликовало на сайте все союзные программы по интеграции с Белоруссией. В пятницу, 10 сентября, они были одобрены в Минске на заседании Совета министров Союзного государства.

В частности, стороны намерены работать над «сближением» и «гармонизацией» в макроэкономической, денежно-кредитной, промышленной политике, налоговом законодательстве, сформировать единые рынки нефти, газа и электроэнергии. Также стороны приведут к единому формату стандарты противодействия «финансовому терроризму».

Помимо этого, правительства двух стран займутся развитием атомной энергетики и формированием общей аграрной и промышленной политики. Документ также предполагает унификацию законов, которые регулируют туризм и социально-трудовую сферу.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве 9 сентября. Они обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами.