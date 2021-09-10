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Зеленский отказался баллотироваться на второй срок

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о своем возможном участии в новых выборах главы государства. По словам лидера страны, он лучше выполнит все, что обещал, за один срок, и уедет отдыхать, сообщает »Страна.ua».

«Я никуда на баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в своем одном сроке и поеду отдыхать», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал о влиянии президентской должности на восприятие реальности. По его словам, иногда бывают моменты, когда он думает, зачем все это, если ты теряешь человечность, чувство реальности. При этом Зеленский отметил, что для обратного эффекта необходимо выходить на улицу и общаться с людьми. При этом украинский лидер подчеркнул, что не сожалеет о решении идти в президенты.

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