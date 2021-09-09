Песков рассказал, может ли Кузнецова отказаться от участия в выборах в Госдуму

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что участие кандидатов в депутаты из федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму является их личным решением. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

У Пескова узнали, какова вероятность, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова откажется от участия в выборах в Государственную думу.

По словам представителя Кремля, аналогичный вопрос задавался ранее Владимиру Путину во время пленарной сессии Восточного экономического форума. Тогда российский глава ответил, что кандидаты в депутаты из списка сами принимают решение об участии, это их личное решение. Речь шла об участии в выборах министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как добавил Песков, все остальные кандидаты самостоятельно принимают решение касательно выборов.

Он подчеркнул, что соответствующая процедура прописана в законе, затем вопрос с участием в выборах в ГД зависит от выдвигаемых общественных деятелей.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном переходе в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов.