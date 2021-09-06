В Симферополе арестовали подозреваемого в повреждении газопровода в Крыму

Суд в Симферополе арестовал до 4 ноября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России)» Наримана Джелялова, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные в совершении преступления были объявлены в розыск. Спустя две недели стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело. 3-4 сентября в республике прошли обыски, после которых помимо Джелялова были задержаны четыре человека.

Позднее Госдепартамент США потребовал российские власти освободить их. В Вашингтоне сочли, что данное задержание связано с «политически мотивированными рейдами» России против меджлисов, которые в 2014 году выступили против присоединения Крыма к РФ.