В полиции Киева прокомментировали угрозы убийством Зеленскому

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис прокомментировала сообщения о том, что в правоохранительные органы Украины поступила информация о планируемом покушении на президента страны Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости».

«В полицию Киева такого сообщения не поступало», — сказала Гирдвилис.

Ранее сообщалось, что на электронную почту, а также на телефон доверия Службы безопасности Украины поступила информация о готовящемся убийстве украинского президента Владимира Зеленского. Позднее правоохранительные органы позвонили на номер, с которого был совершен звонок — трубку сняла сотрудница Киево-Печерской лавры.

По ее словам, правоохранителям звонил мужчина с психическими расстройствами, который большую часть времени проводит на площади рядом с лаврой. Она отметила, что он, вероятнее всего, является бездомным. Возможные причины его поступка женщина объяснить не смогла.

Служба безопасности начала расследование и сейчас устанавливает место нахождения мужчины.