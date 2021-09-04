В Раде раскрыли невероятную просьбу Зеленского на встрече в Вашингтоне

Депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал подробности «плана по трансформации Украины», о котором украинский президент Владимир Зеленский сообщил в ходе встречи с бизнесменами в Вашингтоне. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал там документ, в котором Зеленский, в частности, выразил надежду, что Киев сможет присоединиться к космическим программам Соединенных Штатов.

Как отметил Гончаренко, в одном из планов по трансформации Украины говорится об участии Киева в космической программе NASA по исследованию Луны «Артемида». Он считает, что украинская сторона собирается принять участие в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.

Украинское издание «Страна.ua» назвало планы главы государства по развитию космической отрасли «совсем фантастическими».

Зеленский нанес рабочий визит в США, где 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров украинский лидер заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Украинский лидер во время своей поездки также посетил Калифорнию, где он встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком.