Стало известно о состоянии детей, поступивших в реанимацию из роддома в Новокузнецке

Щепетков: дети с болезнями поступили в реанимацию КДКБ из роддома в Кузбассе

Большинство детей, которые поступили из роддома в Новокузнецке в реанимацию Кузбасской детской клинической больницы (КДКБ), изначально были тяжело больны. Об этом заявил главврач КДКБ Сергей Щепетков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, большинство младенцев нуждаются в специализированной помощи, которую невозможно оказать в условиях родильного дома.

«Все они находятся в тяжелом состоянии. И дело даже не в ситуации, развившейся в родильном доме, а все они изначально с тяжелыми болезнями», — сказал Щепетков.

До этого адвокат Михаил Решетов сообщил, что матери, потерявшие новорожденных детей в новокузнецком роддоме, могут рассчитывать на денежную компенсацию.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники не сумели спасти девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность», а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в новокузнецком роддоме женщина забеременела после пятого ЭКО, но потеряла ребенка.