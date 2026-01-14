Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Стало известно о состоянии детей, поступивших в реанимацию из роддома в Новокузнецке

Щепетков: дети с болезнями поступили в реанимацию КДКБ из роддома в Кузбассе
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Большинство детей, которые поступили из роддома в Новокузнецке в реанимацию Кузбасской детской клинической больницы (КДКБ), изначально были тяжело больны. Об этом заявил главврач КДКБ Сергей Щепетков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, большинство младенцев нуждаются в специализированной помощи, которую невозможно оказать в условиях родильного дома.

«Все они находятся в тяжелом состоянии. И дело даже не в ситуации, развившейся в родильном доме, а все они изначально с тяжелыми болезнями», — сказал Щепетков.

До этого адвокат Михаил Решетов сообщил, что матери, потерявшие новорожденных детей в новокузнецком роддоме, могут рассчитывать на денежную компенсацию.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники не сумели спасти девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность», а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в новокузнецком роддоме женщина забеременела после пятого ЭКО, но потеряла ребенка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27623017_rnd_1",
    "video_id": "record::39d61310-833d-455c-b1e8-2a8c891a7ea3"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+