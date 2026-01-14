В Госдуме ответили на приостановку США виз россиянам

Необходимость США приостанавливать выдачу виз россиянам непонятна, потому что с американской стороны не поступала аргументация такого решения или сигналы по угрозам. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

По словам депутата, приостановка выдачи виз россиянам вызывает много вопросов, среди которых есть и гуманитарные причины для исключений. Она привела в пример необходимость поездок в США в связи с семейными обстоятельствами, медицинской помощью или спортивными соревнованиями.

«Есть ряд международных спортивных соревнований, которые проходят на территории Америки. И раз уж нас начали допускать, то нужно будет получать визу», — добавила Журова.

Парламентарий подчеркнула, что на данный момент некоторые спортсмены просто физически не успели получить визы и не смогут даже попытаться поучаствовать в отборе. Она выразила надежду, что министерство иностранных дел (МИД) займется анализом ситуации и придет к выводу по возможному решению вопроса.

До этого Госдепартамент США обратил внимание, что приостановил выдачу только иммиграционных виз гражданам 75 стран. При этом о приостановке выдачи неиммиграционных виз американский дипломат не сообщал.

Ранее генконсульство Испании в Москве возобновило прием документов на визы.