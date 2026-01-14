Размер шрифта
Муж пациентки роддома, где не спасли 9 детей, рассказал, как жене делали кесарево на полу

КП: в новокузнецком роддоме, где не спасли детей, принимали роды на полу
Павел Львов/РИА Новости

В Новокузнецке пациентке роддома, где не выжили девять детей, пришлось рожать на полу. Об этом в беседе с kp.ru рассказал ее муж.

По словам мужчины, инцидент произошел в День защиты детей. Это был не первый ребенок у его супруги, во время рождения второго она пережила кесарево сечение, в этот раз планировалось, что к нему также прибегнут.

Несмотря на этот план, медики сказали пострадавшей ждать схваток. У нее наблюдались проблемы с дыханием, но персонал якобы игнорировал ситуацию.

Ночью женщине стало плохо. Когда она передвигалась по коридору, то упала и разбила лицо. В результате ребенка она рожала не в палате.

«Ее из-за этого начали кесарить прямо на мраморном полу, чтобы ребенка спасти. У жены удалили там все, что можно было. Она потеряла более четырех литров крови», – рассказал муж.

Она потеряла сознание. Из учреждения пациентку перевели в городскую больницу, но в себя она так и не пришла. Ребенок выжил.

По словам мужчины, в этот момент персонал отмечал праздник, сотрудники были пьяны. Беременные якобы чувствовали запах спиртного, исходящий от медиков.
Добиться возбуждения дела не смогли, так как следователи не нашли оснований.

За первые две недели января этого года в новокузнецком роддоме матери потеряли девятерых детей. На данный момент в ситуации разбираются следователи.

Ранее бывшая пациентка рассказала, как убегали из роддома в Новокузнецке всей палатой.

