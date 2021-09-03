Путин заявил, что политика Украины меняется под давлением националистов

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что украинская политика меняется под давлением крайних националистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что в прошлом украинские руководители не раз приходили к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, решения всех вопросов, которые появились за прежние годы. Потом, по мнению Путина, такие лидеры «беспардонным образом обманывают своих избирателей и откручивают реальную политику совершенно в другом направлении».

«И происходит это под давлением крайних националистов. Такое впечатление, что вновь избранные лидеры после того, как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества и все делают для того, чтобы удовлетворить их амбиции», — сказал российский президент.

Он добавил, что состояния экономики и социальной сферы Украины указывают на то, к каким результатам такие действия приводят.

Ранее Путин заявил, что народ Украины должен сам давать оценку избираемым руководителям страны, в том числе президенту Владимиру Зеленскому. Глава также отметил, что ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной.