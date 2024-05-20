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Российского курсанта осудили за попытку диверсии на железной дороге

В Петербурге курсанта приговорили к 8 годам за попытку диверсии

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Санкт-Петербурге Западный окружной военный суд признал виновным курсанта Военного института физической культуры в попытке совершения диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, 12 мая 2023 года учащийся с помощью топора попытался вскрыть релейный и батарейный шкафы у железнодорожных путей, расположенных между Лесным проспектом и улицей Александра Матросова, с целью поджога. С собой у злоумышленника были бутылки с растворителем, баллон с монтажной пеной, зажигалка. Мужчине не удалось сломать запорные устройства и открыть шкафы для осуществления преступного замысла. Через два дня преступник вернулся к шкафам, чтобы осуществить еще одну попытку взлома, но понял, что за объектами следят и решил найти другие объекты транспортной инфраструктуры для поджога. В тот же день его задержали сотрудники полиции.

Мужчина осуществлял свои действия по указаниям кураторов, с которыми познакомился в интернете в поисках заработка. В деньгах курсант нуждался, так как играл в азартные онлайн-игры: сначала он занимал у сослуживцев, затем обращался в микрофинансовые организации. Долги росли, а курсант нуждался в дополнительных источниках денег. Таким образом он вышел на кураторов преступления и стал его соучастником.

«Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе судов.

Ранее в Петербурге неизвестные пытались сжечь вышку сотовой связи.

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