Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ассанжу снова разрешили оспорить решение об экстрадиции в США

Reuters: в Британии суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

close
100%
Henry Nicholls/Reuters

Высокий суд Англии и Уэльса постановил разрешить создателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать апелляцию на решение о своей экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации журналистов, суд усомнился в намерениях властей США гарантировать соблюдение прав Ассанжа при экстрадиции, в связи с чем разрешил 52-летнему подсудимому оспорить судебное решение о выдаче американским властям.

Сам Ассанж на заседании не присутствовал из-за проблем со здоровьем.

В апреле Штаты предоставили гарантии, запрошенные Высоким судом Лондона, чтобы открыть путь для экстрадиции Ассанжа. Речь шла о возможности для подсудимого пользоваться свободой слова, не быть ущемленным в своих правах в суде, и, что отдельно отмечается, ему гарантировали защиту от смертной казни в случае, если американский суд признает его виновным.

До этого президент США Джо Байден заявлял, что рассматривает просьбу закрыть дело против Ассанжа.

Ранее против экстрадиции Ассанжа в США выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами