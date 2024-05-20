Ассанжу снова разрешили оспорить решение об экстрадиции в США

Высокий суд Англии и Уэльса постановил разрешить создателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать апелляцию на решение о своей экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации журналистов, суд усомнился в намерениях властей США гарантировать соблюдение прав Ассанжа при экстрадиции, в связи с чем разрешил 52-летнему подсудимому оспорить судебное решение о выдаче американским властям.

Сам Ассанж на заседании не присутствовал из-за проблем со здоровьем.

В апреле Штаты предоставили гарантии, запрошенные Высоким судом Лондона, чтобы открыть путь для экстрадиции Ассанжа. Речь шла о возможности для подсудимого пользоваться свободой слова, не быть ущемленным в своих правах в суде, и, что отдельно отмечается, ему гарантировали защиту от смертной казни в случае, если американский суд признает его виновным.

До этого президент США Джо Байден заявлял, что рассматривает просьбу закрыть дело против Ассанжа.

Ранее против экстрадиции Ассанжа в США выступил канцлер Германии Олаф Шольц.