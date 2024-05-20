В Севастополе ОГЭ и ЕГЭ пройдут в добровольном формате

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ОГЭ и ЕГЭ для выпускников города сделают добровольными. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что обстановка в городе в настоящее время неспокойная — на минувшей неделе Севастополь атаковали четыре раза. Также утром 20 мая звучал сигнал воздушной тревоги. Поэтому было принято решение сделать сдачу ЕГЭ и ОГЭ добровольной.

«Дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе. Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов», — добавил губернатор Севастополя.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что правительство региона разрешило выпускникам школ сдавать ЕГЭ по желанию из-за обстрелов Вооруженных сил Украины.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июня.