Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен 20 мая около 14:10 по мск.

До этого Минобороны России сообщало, что средства ПВО днем в понедельник уничтожили в небе над Белгородской областью противорадиолокационную ракету Harm («Харм») производства США.

Оборонное ведомство также сообщало, что над регионом были сбиты два беспилотника и один реактивный снаряд, выпущенной из РСЗО «Ольха».

Приграничная российская область регулярно подвергается атакам беспилотников и ракетным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В Белгороде регулярно, зачастую по несколько раз в день, включают сирену ракетной опасности.

Агентство РИА Новости также сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилым кварталам поселка Юбилейный в Луганске.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.