Финансист объяснил, почему доллар подешевел до 90,4 рубля

Накануне налогового периода в России экспортеры продают больше валюты, что позитивно влияет на курс рубля. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, комментируя падение курса доллара до 90,4 рубля впервые с начала марта.

«Это может и дальше способствовать укреплению рубля, но потенциал такого движения ограничен снижением нефтяных цен, произошедшим с середины апреля, что с лагом во времени сокращает размер валютной выручки и ее текущий приток на российский рынок. Ситуация может усугубляться дальнейшим сокращением экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики», — отметил финансист.

По его словам, правда эти же причины сдерживают импорт вместе с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ. В результате на этой неделе доллар может находиться в коридоре 90–91 рубль, заключил Бабин.

Рубль в начале торгов Мосбиржи 20 мая испытал несколько небольших просадок, но вскоре перешел к быстрому укреплению. Доллар впервые с начала марта достигал 90,4 рубля, юань приближался к 12,47 рубля, евро установил недельный минимум около 98,3 рубля. В середине торгов ключевые валюты существенно скорректировали потери в паре с рублем. По данным биржи на 15:06 мск 20 мая, доллар стоит 90,64 рубля, евро — 98,49 рубля, юань — 12,5 рубля.

Ранее финансист объяснил двухмесячный минимум доллара.