Политолог допустила усиление атак на Иран через западные прокси

Запад может использовать свои прокси для террористических атак на Иран, что делалось и раньше. Такое мнение в беседе с RT высказала политолог, востоковед Карине Геворгян, комментируя крушение вертолета с иранским лидером Эбрахимом Раиси на борту.

«В том числе, понятно, что за этими атаками стоял Израиль в немалой степени, о чем писали иранские средства массовой информации и говорили политики. Я полагаю, что эти атаки могут участиться как раз сейчас на этом фоне», — сказала Геворгян.

Она добавила, что внеочередные выборы президента Ирана актуализируют внутриполитическую борьбу, которая в стране достаточно острая. Что касается внешнего контура, по ее словам, изменений пока не ожидается, несмотря на то, что перемен хочет Запад, надеясь на некие пятые колонны и террористические группы.

19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Глава государства возвращался из Азербайджана, где вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии открытия новых гидроузлов на реке Араз.

МВД Ирана назвало причиной крушения вертолета погодные условия. К месту падения отправили более 20 спасательных бригад. Операция осложнялась плохой погодой и туманом, поэтому сгоревшие обломки воздушного судна удалось найти лишь рано утром 20 мая.

Погибли все, кто был на борту: президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. На борту было в общей сложности восемь человек.

Исполнять обязанности президента Ирана будет Мохаммад Мохбер — первый вице-президент страны. Новые выборы объявят в течение 50 дней.

Ранее эксперт спрогнозировал политический курс Ирана после гибели Раиси.