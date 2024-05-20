Политолог: многие страны остановят сотрудничество с Зеленским с 21 мая

Так как с 21 мая полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают, он потеряет некоторых зарубежных партнеров, считает директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Речь идет о независимых от США государствах, объяснил он в беседе с 360.ru.

Согласятся продолжить работу с нелегитимным правителем страны «коллективного Запада», остальные – нет, считает Подлесный.

«С точки зрения внутреннего потребления и стран Запада, да, это легитимный президент. Но для России и тех стран, которые не входят в орбиту США, он становится нелегитимным, и никакие договоренности подписывать с ним никто не будет», — пояснил он.

Свое нахождение у власти Зеленский объяснил тем, что в стране нет закона о смене верховного главнокомандующего, каким является глава государства на время введения военного положения, добавил политолог. В этом случае все остальные законы, включая Конституцию, отходят на второй план.

Подлесный также заявил, что рейтинг Зеленского среди граждан Украины снижается, при этом по-настоящему честный опрос провести затруднительно. Озвученные ранее данные Службы внешней разведки РФ о том, что его поддерживают 20% служащих в Вооруженных силах Украины эксперт назвал слишком оптимистичными.

Напомним, президент России Владимир Путин до этого заявил, что проблема легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, так как документы необходимо подписывать с легитимной властью. В Кремле при этом отмечали, что военная спецоперация на Украине будет продолжаться вне зависимости от вопроса легитимности Зеленского.

В Совфеде ранее увидели плюсы в завершении полномочий Зеленского.