МВД проверит полицейских, которые бросались на посетителей бара с кулаками

Рязанское юридическое агентство «Вы правы» сообщило в соцсетях, что три сотрудника угрозыска вызвали в бар Chilli's bar четыре экипажа полиции и «бросались на посетителей с кулаками» из-за того, что их не пустили в заведение. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МВД по Рязанской области, в отношении сотрудников назначена служебная проверка.

«В сети интернет опубликована информация о конфликтной ситуации, произошедшей 18 мая 2024 г. с участием сотрудников на улице Почтовая города Рязани. По данному факту начальником Управления МВД России по Рязанской области назначена служебная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

Как сообщили в официальном сообществе юридического агентства в соцсетях, инцидент произошел ночью 18 мая. Трое нетрезвых сотрудников МВД не при исполнении попытались пройти в заведение, однако охрана их не пропустила. Отмечается, что после этого мужчины, воспользовавшись служебным положением, вызвали на место четыре экипажа полиции. Правоохранители ворвались в бар и стали «бросаться с кулаками» на сотрудников, а также разбили посуду. Под предлогом проверки документов из заведения выгнали всех посетителей, однако документы полицейские не проверяли.

Ранее конфликт двух мужчин в российском баре закончился поножовщиной.