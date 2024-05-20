Близкие Бритни Спирс заявили о ее проблемах с наркотиками

Близкие певицы Бритни Спирс заявили о ее проблемах с наркотиками. Их цитирует TMZ.

Родные переживают за ее жизнь и здоровье, называют прекращение опеки над звездой в 2021 году ошибкой и уверены, что для выживания Спирс нужен новый опекун. При этом они признают, что отец Бритни больше не мог осуществлять над ней опекунство из-за личной неприязни певицы.

По данным инсайдеров, Спирс не принимает прописанные ей лекарства, пьет алкоголь и употребляет различные виды наркотиков. Близкие добавили, что певица не может поддержать связный разговор, страдает от перепадов настроения и вспышек ярости, которые заканчиваются физическим насилием по отношению к окружающим.

Также родные переживают о том, что на Спирс плохо влияет ее партнер — осужденный преступник Пол Солис.

Накануне стало известно, что новый бойфренд Бритни Спирс не выплачивает алименты своим десяти детям.

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