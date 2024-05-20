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Увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по Юбилейному в ЛНР

Минздрав: число пострадавших при ударе ВСУ по Юбилейному в ЛНР увеличилось до 12

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Телеграм-канал «Леонид Пасечник»

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Юбилейное в Луганске Луганской народной республики увеличилось до 12. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.

Ранее говорилось о пяти пострадавших.

По словам Пащенко, в больницах региона находятся девять пострадавших в результате обстрела поселка. Еще трое человек были направлены на амбулаторное лечение.

Глава ЛНР Леонид Пасечник утром 20 мая заявил, что ВСУ ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. На месте падения снарядов и фрагментов прибыли сотрудники МЧС и Следственного комитета. После прилета возник пожар.

Министерство обороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 мая сбили и перехватили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями Белгородской и Курской областей.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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