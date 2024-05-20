Сигнал ракетной опасности запустили в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он.

Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал найти укрытие.

Белгород регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате одной из них, беспилотник влетел в окно жилого дома, пострадала 11-летняя девочка.

Осколки от взорвавшегося дрона попали на детскую площадку, где в этот момент и находилась девочка. Ребенок получил черепно-мозговую травму. Школьницу отвезли в местную больницу, где ей оказывают помощи специалисты. Уточняется, что в результате атаки БПЛА, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Также поврежден один автомобиль.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли ответ на обстрелы Белгорода.