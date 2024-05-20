Пьяный мужчина из Афганистана ударил девушку ножом в шею на остановке в Москве

В Москве пьяный мужчина из Афганистана ударил ножом в шею студентку, стоявшую на остановке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Уральской улице в районе Гольяново. На стоявшую на автобусной остановке 22-летнюю студентку Московского социально-педагогического института со спины напал неизвестный, который ударил ее ножом в шею.

Девушку госпитализировали с непроникающим ранением. Сейчас медики борются за ее жизнь, оказывая пострадавшей всю необходимую помощь.

Подозреваемого в нападении 48-летнего уроженца Афганистана задержали. Предварительно, мужчина имеет вид на жительство в России. При нем нашли складной нож, сообщает столичная прокуратура.

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