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Татьяна Васильева сломала ногу в пятый раз

Актриса Татьяна Васильева призналась, что не пьет таблетки после пятого перелома

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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Татьяна Васильева сообщила в шоу «Звезды сошлись», что сломала ногу в пятый раз.

Васильева рассказала, что врачи прописали ей лекарства, чтобы кости лучше срастались. Однако артистка их не пьет. Актриса понадеялась, что «все само» заживет. Она не верит, что таблетки быстрее ускорят этот процесс. При этом знаменитость принимает кальций.

Васильева также рассказала, что сидит на строгой диете. Она покупает готовое спортивное питание. Актриса потребляет 750 калорий в день. Знаменитость призналась, что уже привыкла к такому рациону и не может есть больше.

Хирург Аминат Кибишева заявила, что подход Васильевой неправильный. Она объяснила, что с возрастом нарушаются биохимические процессы. Врач посоветовала есть продукты с высоким содержанием белка, минералов, а также посещать места, где есть море и солнце.

«Вы делаете неправильные вещи, неправильно ситуацию воспринимаете. Сегодняшний перелом может быть не последним. Есть определенный комплекс мероприятий, которые нужно соблюдать. Вы молодая и красивая, но вы входите в определенный возраст, как и все мы, когда перелом может быть уже частым явлением», — заявила хирург.

Ранее Татьяна Васильева призналась, что поседела в 25 лет.

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