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Депозитарий СПБ Биржи назвал сроки подачи заявки в OFAC на разблокировку

СПБ Банк 20 мая подаст заявку в OFAC США на разблокировку акций и других активов

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Depositphotos

СПБ Банк подаст в OFAC (Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США) обращение для разблокировки финансовых активов иностранных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«20 мая [банк] подаст в OFAC собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов», — указывается в публикации.

СПБ Банк является расчетным депозитарием СПБ Биржи. Согласно информации кредитной организации, юристы банка вместе с группой адвокатов подготовили шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в американскую государственную организацию.

В банке уточнили, что обращение физических и юридических лиц с иностранными ценными бумагами необходимо для получения индивидуальной лицензии на перевод заблокированных активов.

Весь процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным, заключили в банке.

Акции и другие активы клиентов были заморожены после введения санкций в отношении СПБ Биржи 2 ноября 2023 года. С помощью обращения в OFAC их намерены перевести в другие расчетные организации, не находящиеся под санкциями.

Ранее россиянин рассказал, как подготовил заявление в OFAC по активам на СПБ Бирже.

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