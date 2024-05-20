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Китай столкнулся с рекордным оттоком инвестиций в апреле

Народный банк Китая сталкивается с трудностями сдерживания оттока капитала

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Florence Lo/Reuters

Отток капитала из Китая в апреле усилился, что свидетельствует о растущих рисках для курса юаня на фоне слабой внутренней экономики и неопределенности относительно траектории ставок ФРС США. Об этом пишет Bloomberg.

По данным официальной статистики, опубликованной в пятницу, в апреле местные компании купили у банков максимальный с 2016 года объем иностранной валюты. При этом экспортеры воздерживались от конвертации долларовой выручки, а жители активно приобретали валюту для зарубежных поездок.

Эти факторы указывают на осторожный взгляд на юань, курс которого снижается из-за более низких процентных ставок в Китае по сравнению с США, что благоприятствует доллару. Хотя Народный банк Китая вмешивается для удержания юаня в узком коридоре, неопределенность сроков и масштабов снижения ставок ФРС в этом году затрудняет его задачу.

В апреле инвесторы отдавали предпочтение иностранным активам по статье движения капитала, что свидетельствует об оптимизме в отношении ценных бумаг, номинированных не в юанях. Счет текущих операций также не поддерживал юань, показав чистую покупку иностранной валюты, что нехарактерно для Китая с его профицитом торгового баланса. Увеличился и дефицит в сфере услуг, связанный с выездным туризмом.

«Учитывая слабые ожидания роста китайской экономики и продолжающийся отток капитала, экспортеры демонстрируют более высокую склонность держать иностранную валюту, а не юани», — отметила Дэн Ван, главный экономист Hang Seng Bank China.

До этого экономист оценил прогноз Минэкономразвития по доллару.

Ранее ЦБ зафиксировал замедление оттока капитала из России.

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