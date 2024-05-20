Ветеран «Зенита» выразил надежду на победу команды в РПЛ

Ветеран петербургского «Зенита» Константин Лепехин выразил надежду, что клуб из Санкт-Петербурга сумеет завоевать золотые медали по итогам сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Пока все не решено окончательно, такие шансы есть. Предполагать сейчас можно что угодно, но я понимаю, что такая вероятность очень мала. Три тура назад вероятность чемпионства у питерцев была выше», — заявил Лепехин.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Соответственно, судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

Ранее Константин Генич заявил, что «Зенит» плохо судят в этом сезоне.