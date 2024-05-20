Силуанов пообещал не повышать налоги для большинства граждан

Предлагаемые меры по введению прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не коснутся подавляющего большинства россиян и затронут исключительно категорию граждан с высокими заработками. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, ТАСС.

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов мы еще вырабатываем, они определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы предложение о прогрессиях не затронуло большинство граждан, а касалось только тех, у кого высокие доходы», — подчеркнул министр.

При этом Силуанов заверил, что налоговая реформа будет выгодна для семей с детьми и других категорий населения, нуждающихся в государственной поддержке. «Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми», — отметил он.

Глава Минфина добавил, что у правительства есть достаточно инструментов для пресечения возможных схем ухода от налогов со стороны богатых граждан при введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

До этого Минфин предложил оптимизацию правил расходования бюджета.

Ранее Силуанов назвал цель изменения налоговой системы.