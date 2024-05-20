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Мужчине, обстрелявшему машины и полицейских в Москве, дали 17 лет заключения

В Москве осудили на 17 лет мужчину, который обстрелял автомобили и полицейских

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Shutterstock

В Москве к 17 годам лишения свободы приговорен Карим Факир Мухамад Гулом Мухамад, который обстрелял из окна дома автомобили и прибывших по вызову полицейских. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы».

Мужчина осужден по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, хулиганстве, угоне автомобиля и умышленном повреждении имущества.

«По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял приобретенное им ранее оружие, после чего беспорядочно и беспричинно произвел из окон квартиры и лестничной площадки не менее 27 выстрелов по транспортным средствам, припаркованным на прилегающей к многоквартирному жилому дому территории», — отмечается в сообщении.

Также Мухамад несколько раз выстрелил в патрульный автомобиль полицейских, которые пытались пресечь его действия. По совокупности преступлений ему назначено 17 лет лишения свободы. Первые два года наказания осужденный должен отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

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