Беркович и Петрийчук не признали вину в оправдании терроризма

Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, ставшие фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма, отказались признать свою вину. Об этом пишет журнал «РБК».

По словам Беркович, она испытывает к терроризму исключительно отвращение и осуждает подобную деятельность. Режиссер уточнила, что решилась на создание скандального спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол» только ради профилактики терроризма.

«Не признаю свою вину, за мной нет никакой вины», — сказала она.

Похожее заявление сделала Петрийчук. Драматург последовала примеру коллеги и не согласилась с претензиями стороны обвинения.

20 мая во Втором западном окружном военном суде в Москве началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Беркович и Петрийчук. Ожидается, что прения по делу и оглашение приговора состоятся уже на этой неделе.

В начале мая 2023 года режиссер и драматург стали фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Причиной послужило создание ими спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывает о женщинах, с которыми через социальные сети связываются последователи радикального ислама.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. После этого Беркович и Петрийчук задержали, а затем арестовали. 3 мая 2024 года суд постановил оставить женщин в СИЗО до 22 октября текущего года.

При этом после начала следствия Росфинмониторинг внес режиссера и драматурга в реестр лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Ранее в Кремле высказались о ситуации вокруг Беркович и Петрийчук.