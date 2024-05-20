В Минфине РФ рассказали, на что пойдут допсредства от изменения ставок НДФЛ

Дополнительные средства, которые поступят в государственный бюджет РФ в случае изменения ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ), будет необходимо направить на социальное развитие страны и решение важнейших для общества проблем. Об этом заявил российский министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, выработка параметров изменения подоходного налога для разных категорий заработка еще не завершена. В то же время министр подчеркнул, что при реализации соответствующей инициативы граждане должны будут иметь возможность видеть, на что идут их средства.

«Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем», — сказал Силуанов во время выступления на заседании экспертного совета комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам.

В то же время он обратил внимание, что предлагаемые Минфином РФ меры по введению прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не коснутся подавляющего большинства жителей страны. Как он сказал, соответствующие шаги затронут только людей с высоким заработком.

Ранее в Минфине РФ заявили о росте дефицита государственного бюджета.