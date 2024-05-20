Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минфине РФ рассказали, на что пойдут допсредства от изменения ставок НДФЛ

Силуанов: в случае изменения НДФЛ допсредства направят на решение важных проблем

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Дополнительные средства, которые поступят в государственный бюджет РФ в случае изменения ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ), будет необходимо направить на социальное развитие страны и решение важнейших для общества проблем. Об этом заявил российский министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, выработка параметров изменения подоходного налога для разных категорий заработка еще не завершена. В то же время министр подчеркнул, что при реализации соответствующей инициативы граждане должны будут иметь возможность видеть, на что идут их средства.

«Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем», — сказал Силуанов во время выступления на заседании экспертного совета комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам.

В то же время он обратил внимание, что предлагаемые Минфином РФ меры по введению прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не коснутся подавляющего большинства жителей страны. Как он сказал, соответствующие шаги затронут только людей с высоким заработком.

Ранее в Минфине РФ заявили о росте дефицита государственного бюджета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами