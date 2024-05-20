МУС добивается ордера на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще одного чиновника еврейского государства, а также лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом главный прокурор МУС Карим Хан рассказал в эфире телеканала CNN.

По словам Хана, МУС хочет санкционировать арест главы минобороны Израиля Йоава Галланта, а также лидера боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа, и еще двух высокопосталвенных руководителей организации — Исмаила Хании и Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри.

Всех указанных лиц, включая Нетаньяху, МУС подозревает в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В апреле о том, что МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху, Галанта и других чиновников государства, сообщал американский телеканал NBC.

Позднее Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу МУС ордеров.

Ранее стало известно, что Колумбия запросила у МУС международный ордер на арест Нетаньяху.