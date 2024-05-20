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Стало известно, сыграет ли Акинфеев против «Пари НН»

«Спорт-Экспресс»: Акинфеев выйдет в старте на матч 29-го тура РПЛ с «Пари НН»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Игорь Акинфеев выйдет в основном составе ЦСКА на матч против «Пари НН», который состоится в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча закроет предпоследний тур в чемпионате России. Поединок будет проведен на стадионе «Нижний Новгород» 20 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Акинфеев перестал выходить на поле в последних матчах армейцев. Он не сыграл в ответном поединке финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита» — в старте вышел Владислав Тороп, когда он получил травму, то его заменил 19-летний Владимир Шайхутдинов при том, что Акинфеев был в заявке и находился на скамейке запасных.

Поединок состоялся 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Ранее легендарный вратарь «Спартака» рассказал, где видит Акинфеева в новом сезоне.

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