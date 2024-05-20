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В СНБО Украины понимают, что конфликт закончится переговорами

Секретарь СНБО: Украина осознает, что конфликт с РФ закончится переговорами

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Александр Кряжев/РИА Новости

Киев осознает, что российско-украинский конфликт должен закончиться переговорами. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, передает ТАСС.

В данный момент ситуация на фронте для Украины является крайне сложной, отметил он.

»Украина четко осознает, что война закончится переговорами», — приводит агентство слова Литвиненко.

По его словам, украинские власти рассчитывают на формулу, представленную президентом Владимиром Зеленским, которую будут продвигать в Швейцарии.

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер сообщал, что формула мира Зеленского не будет единственной темой саммита в Швейцарии. Главной целью мероприятия он назвал развитие будущего мирного процесса по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский попросил Китай принять участие в конференции в Швейцарии по Украине.

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