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Захарова назвала «экзекуцией» решение лондонского суда по делу Ассанжа

Захарова: сложно назвать продолжающуюся экзекуцию решением в пользу Ассанжа

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Henry Nicholls/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала события, происходящие в Лондоне вокруг фигуры Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сложно назвать продолжающуюся экзекуцию «решением в пользу Ассанжа», — заявила агентству Захарова.

20 мая стало известно, что Высокий суд Англии и Уэльса постановил разрешить создателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать апелляцию на решение о своей экстрадиции в Соединенные Штаты.

Агентство Reuters сообщило, что суд усомнился в намерениях США гарантировать соблюдение прав Ассанжа при экстрадиции. Теперь 52-летнему подсудимому разрешено оспорить судебное решение о выдаче его американским властям.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что США пошли на уступки по делу Ассанжа.

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