Медведев заявил, что решение о мире будет принимать не президент Украины, а США

Решение о мире будет принимать не президент Украины, а США и их союзники. Об этом заявил ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, решение по мирному договору примет президент Украины Владимир Зеленский или «замещающая его фигура», а за ними будут стоять те, кто поставляет стране оружие для продолжения ведения боевых действий.

«Назовем их прямо — это США и их западные союзники», — сказал Медведев.

Зампред СБ РФ считает, что западные страны будут «продавливать» максимально невыгодный для Москвы договор, на подписание которого российская сторона никогда не пойдет.

До этого первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил, что мирный план украинского лидера Владимира Зеленского является фактически призывом к капитуляции России. По его словам, Москва готова к переговорам с Киевом по урегулированию конфликта, однако диалог должен выстраиваться о реализации ее целей.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.