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Лавров подтвердил приверженность РФ принципу «одного Китая»

Лавров на встрече с Ван И подтвердил приверженность РФ принципу «одного Китая»

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с Ван И подтвердил приверженность РФ принципу «одного Китая». Об этом пишет ТАСС.

Заявление было сделано в связи с вступлением в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

«В контексте состоявшейся 20 мая церемонии вступления в должность «президента» Тайваня Лай Циндэ глава МИД России подтвердил твердую приверженность Москвы принципу «одного Китая», — заявил Лавров.

До этого Лавров указал, что совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина об углублении партнерства вызвало резонанс во всем мире.

До этого телеканал Sky News писал, что визит Владимира Путина в Китай демонстрирует, что страны стали ближе, чем когда-либо, и хотят, чтобы весь мир это увидел. В то же время в материале отмечается, что цель поездки Владимира Путина «прагматична», поскольку Москва хочет заручиться дальнейшей поддержкой Пекина в конфликте на Украине.

Ранее Лавров заявил, что на Западе нет политиков, говорящих на прагматичной основе.

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