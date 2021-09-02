Зеленский признался, о чем забыл поговорить с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что забыл обсудить с президентом США Джо Байденом, передает телеканал «Украина 24».

Украинский лидер признался, что он не успел детально поговорить с главой Белого дома о его визите в Киев.

«Честно вам скажу, что вспомнил об этом я после встречи, что надо было поговорить более детально о визите президента США», — сказал Зеленский.

По его словам, американская и украинская команды обсуждали по телефону, в том числе визит.

Политик также выразил уверенность, что Байден посетит Украину.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября встретился с Байденом. В ходе переговоров украинский президент заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.