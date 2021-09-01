В Тайване заявили о растущей военной угрозе Китая

Китайские вооруженные силы могут «парализовать» оборону Тайваня и осуществлять полный контроль над их развертыванием, сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный доклад министерства обороны острова парламенту о ВС Китая.

Как утверждают тайваньские военные, КНР активизирует военные действия вокруг острова.

Минобороны Тайваня выразило большую озабоченность в связи с данной ситуацией, поскольку еще в отчете прошлого года говорилось, что Китай все еще не в состоянии начать полномасштабное наступление на остров.

Военные не исключили, что Китай может начать «мягкие и жесткие электронные атаки», которые будут выражаться в том числе в блокировании коммуникаций через западную часть первой цепи островов, которая проходит от Японского архипелага через Тайвань и до Филиппин.

Китай «может объединиться со своей интернет-армией для проведения проводных и беспроводных атак на глобальный интернет, которые изначально парализовали бы нашу противовоздушную оборону, командование на море и возможности системы контратаки, представляя для нас огромную угрозу», предупредили тайваньские военные.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая исторической миссией Коммунистической партии страны.