Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Microsoft отказала пользователям старых ПК в обновлениях Windows 11 11:11
При ударе ВС США по Кабулу погибли 12 человек 11:05
Глава МИД Китая призвал продолжить взаимодействие с «Талибаном»* 11:01
Первая жена основателя Natura Siberica взяла контроль над производством 11:00
Россиян предупредили о появлении осенью комаров, переносящих лихорадку 10:58
Британские ученые определили частоту мутации SARS-CoV-2 10:56
Российская волейболистка рассказала о татуировке на груди 10:55
Фигуристка рассказала об отношениях с Егором Кридом 10:52
Житель Уфы поймал выпавшего из окна 11-месячного мальчика 10:42
Newsweek Polska: Польша не сможет выстоять в войне с Россией больше двух дней 10:40

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

«Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану», — сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Ранее сообщалось, что одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, достигла своей цели. По предварительным данным, пока нет информации о потерях и ущербе.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта. Атака произошла, когда силы США работали над эвакуацией американцев и союзников из Афганистана после захвата страны радикалами движения «Талибан» (организация запрещена в России). Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа ответственным за гибель американских военнослужащих в результате терактов в афганской столице.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Снова взрывы. По аэропорту Кабула выпустили пять ракет
Байден призвал военных удвоить усилия после ракетного обстрела аэропорта в Кабуле
Супруги Бакальчук впервые вошли в рейтинг Forbes и возглавили его
Основатели Wildberries заняли первое место в списке богатейших семей России
«США охотятся за россиянами в третьих странах»
В МИД назвали количество россиян, отбывающих срок в зарубежных тюрьмах
В МИД назвали продуманным шагом подачу жалобы на Украину в ЕСПЧ
Зеленский после переговоров с Байденом отправится в Калифорнию
Россиян предупредили о появлении осенью комаров, переносящих лихорадку
В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин
Новости и материалы
Microsoft отказала пользователям старых ПК в обновлениях Windows 11
При ударе ВС США по Кабулу погибли 12 человек
Глава МИД Китая призвал продолжить взаимодействие с «Талибаном»*
Первая жена основателя Natura Siberica взяла контроль над производством
Британские ученые определили частоту мутации SARS-CoV-2
Российская волейболистка рассказала о татуировке на груди
Фигуристка рассказала об отношениях с Егором Кридом
Житель Уфы поймал выпавшего из окна 11-месячного мальчика
Newsweek Polska: Польша не сможет выстоять в войне с Россией больше двух дней
Якутский фильм получил Гран-при на кинофестивале в Карловых Варах
ЕС планирует ужесточить правила въезда для граждан США
Ученые впервые сняли на видео, как бегают тихоходки
МИД России: некоторые страны допускают дискриминацию привитых российскими вакцинами
iPhone 13 научат принимать звонки без сотового сигнала
Финалистка «Голоса» объяснила, почему восхищается фигуристкой Трусовой
Тренер «Бенфики» подтвердил, что заинтересовавший «Зенит» форвард может уйти
Представители Израиля и Палестины впервые с 2010 года провели встречу на высоком уровне
Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, достигла цели
Все новости
Одна цель, разные подходы: почему талибы* и игиловцы убивают друг друга
Эксперты объяснили политические разногласия исламистов в Афганистане
«Многие считают, что если дедушка агрессивный, то можно его привязать»
Число случаев насилия над пожилыми в домах престарелых выросло в пандемию
Ураган «Ида» развернул Миссисипи
Более миллиона домов остались без электричества на юге США из-за урагана «Ида»
«Фырчащий Билли»: как появился первый пылесос
120 лет назад был выдан патент на первый в мире пылесос
Дефицит гаджетов. Почему электроника в России дорожает
Intel: нехватка компонентов для электроники продлится до 2023 года
«Сальвадор Дали в мире музыки». Не стало легендарного Ли «Скрэтча» Перри
Пионер даба и знаменитый диджей Ли «Скрэтч» Перри умер на Ямайке
Умер легендарный регги-певец Ли «Скрэтч» Перри
От девочки с лоскутками до супермодели: как Айрис Апфель стала иконой стиля
Самой яркой пожилой даме мира исполнилось 100 лет
«На помощь никто не придет»: чего ждут американцы от смертоносного урагана «Ида»
К побережью Луизианы пришел сильнейший за 170 лет тайфун
Возвращение ABBA, расстрел афганского певца, распад «Отпетых мошенников», Долина против тиктокерши
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Стало известно, когда в России резко наступит осень
Жителей 11 регионов России ждет первый снег в сентябре
Шариатский анклав, зрелые люди или секта. Все о скандале вокруг экопоселения «Аминовка»
Будущим мусульманским поселком заинтересовался глава СК Бастрыкин
«Дед умер в тот день, когда немцы вошли в Луганск»
Сергей Шойгу — о братском народе Украины, новом вооружении и своем деде-драгуне
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях