Президент Колумбии после угроз Трампа заявил, что готов взять в руки оружие

Президент Колумбии Густаво Петро, комментируя угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, заявил о готовность взяться за оружие и попросил помощи у народа. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Хотя я не был военным, я знаю о войне и подполье. Я поклялся больше не прикасаться к оружию со времен мирного договора 1989 года, но ради родины я снова возьму в руки оружие, хоть и не хочу этого. У меня есть огромная вера в мой народ, и поэтому я обратился к народу с просьбой защитить президента от любых незаконных актов насилия против него. Способ защитить меня — это взять власть во всех муниципалитетах страны. Приказ силовым структурам — не стрелять в народ и стрелять по захватчику», — написал он.

В декабре Трамп потребовал от Петро пресечь наркопроизводство в Колумбии. Позднее американский лидер обвинил его в производстве кокаина, не исключив военной операции против Колумбии, которая была бы аналогична атаке по Венесуэле 3 января 2026 года.

Ранее венесуэльский подполковник назвал возможную причину успеха США в Каракасе.