Великобритания и Франция представят в СБ ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

Великобритания и Франция намерены представить в ходе внеочередного заседания Совбеза ООН, которое состоится 30 августа, проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает газета Le Journal du Dimanche.

По его словам, совместный британо-французский проект резолюции позволит продолжить гуманитарные операции в Афганистане.

«Это обеспечит ООН основу для срочных действий и прежде всего позволит каждому выполнить свои обязательства, а международному сообществу — сохранить давление на «Талибан (организация запрещена в России)», — сказал он.

Боевики «Талибана» 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова ввести санкции против радикального движения «Талибан» в случае, если боевики не позволят после 31 августа покинуть страну всем афганцам, не желающим оставаться жить в стране под их властью.