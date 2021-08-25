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Посол заявил, что талибы* открыты к участию России в экономике Афганистана

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Reuters

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» открыто для участия России в афганской экономике, в том числе в сфере освоения месторождений. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр», — сказал он.

Вместе с тем дипломат добавил, что «Талибан» заинтересован в налаживании транспортных и энергетических проектов со странами Центральной Азии.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту. Накануне, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.

Ранее Жирнов заявил, что альтернативы талибам в Афганистане нет.

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