В Раде рассказали, что Зеленский сделал ради квартиры в Крыму

Депутат Рады от политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива считает, что предложение Владимира Зеленского организовать саммит «Крымская платформа» может быть связано с недвижимостью главы государства на полуострове. Об этом сообщается на странице парламентария в Facebook.

«Зеленский создал формат «Крымская платформа» потому, что за квартиру свою в Крыму переживает! Зло берет, квартира в Крыму есть, квартплату исправно платит русским...» — написано в посте депутата Рады Украины.

Кива подчеркнул, что лидерам зарубежных стран ясна мотивация Зеленского. В результате главы государств, как отметил депутат, не отправились на саммит в Киев или «поехали под сомнительными документами», чтобы исключить репутационные риски.

«Квартира у Зеленского и правда удачная, и в хорошем месте, срок президентства скоро закончится, а квартира в Крыму останется», — обратил внимание политик.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о квартире Зеленского. В пресс-службе президента Украины подчеркивали, что недвижимость была куплена еще в 2013 году в соответствии с законодательством Украины (по итогам референдума в 2014 году Крым перешел под российскую юрисдикцию).