В посольстве РФ в Белоруссии рассказали о пострадавших в ДТП россиянах

В аварии с автобусом на трассе в Витебской области в Белоруссии пострадали пять граждан России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Республике, пишет ТАСС.

«По уточненной информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом Брест — Москва в Витебской области пострадали пятеро граждан России. Им оказывается медицинская помощь в отделениях хирургии и травматологии Оршанской городской больницы № 1», — сказали там.

27 декабря МВД Белоруссии сообщило, что автобус, следовавший рейсом из Москвы в Брест, попал в аварию в Витебской области. В результате одного человека спасти не удалось, еще шесть пострадали. В ведомстве рассказали, что водитель не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа.

Известно, что всего в транспорте было два водителя и 12 пассажиров.

