ВС РФ нанесли удары по точкам производства БПЛА и скопления наемников ВСУ

ВС РФ ударили по точкам скопления наемников ВСУ в 154 районах Украины
Reuters

Российские Вооруженные силы нанесли удары по местам производства беспилотников и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотниками по местам производства ударных дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах зоны спецоперации.

В ночь на 27 декабря российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что удары были нанесены «в ответ на террористические атаки» ВСУ по гражданским объектам на территории России.

В результате ударов столица Украины осталась без электроснабжения.

Ранее ВС РФ поразили цех украинской армии по изготовлению ракетного оружия в Харькове.

