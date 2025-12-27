Российский чемпион раскрыл правду о конфликте Бетербиева и Бивола

Известный боксер, бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Эдуард Трояновский рассказал в интервью «Газете.Ru», что Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол до сих пор не смогли договориться о третьем бое, поскольку их промоутеры ищут инвесторов, чтобы выручить как можно больше денег за поединок.

«Насколько я знаю, там нет конфликта, потому что боксеры между собой знакомы. Я, кстати, с Дмитрием Биволом боксировал в одной промоутерской компании, как и с Александром Поветкиным. И вопрос сейчас заключается в их промоутерах. Почему они не могут договориться? Потому что это очень большие деньги. Реально очень большие. Я думаю, промоутеры ищут инвесторов или какие-то другие возможности для проведения боя в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах, где шейхи готовы платить за это яркое событие», — объяснил Трояновский.

Боксер отметил, что верит словам президента Междунарожной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, который заявил, что третий бой между Бетербиевым и Биволом может пройти в России.

«Это может быть и так — не исключено. У нас тоже есть люди, которые готовы заплатить за это. Для нас будет большим праздником, если этот бой пройдет в России. Это реально круто для нашей страны», — сказал Трояновский.

