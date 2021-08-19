Установлены личности жертв, упавших с самолета при попытке покинуть Кабул

Установлены личности мужчин, погибших при попытке покинуть Кабул, зацепившись за военно-транспортный самолет США. Об этом сообщает Vesti.Ru со ссылкой на местные СМИ.

По информации СМИ, жертвами падения оказались врач частной клиники Мохаммед Вида, семнадцатилетний Реза и игрок афганской молодежной футбольной команды Заки Анвари. Уточняется, что Мохаммед Вида был обременен долгами и хотел уехать за границу на поиски хорошей работы. Реза приехал в аэропорт Кабула с братом. До них дошли слухи о том, что 20 тыс. афганцев перевезут в Канаду или США.

Как сообщалось ранее, о падении трех человек с военно-транспортного самолета США Lockheed C-130 Hercules. Видео происшествия было опубликовано в сети.

15 августа радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Руководство радикалов пообещало обеспечить работу аэропорта, чтобы иностранцы могли покинуть страну. Также они разрешили военным правительственных войск вернуться домой.После этого аэропорт Кабула стал эпицентром развивающегося конфликта в республике. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются незаконно покинуть страну.