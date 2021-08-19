Байден раскрыл прогноз разведки США о крахе правительства и армии Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка не исключала, что движение «Талибан» (организация запрещена в России)* может свергнуть правительство и привести к краху армию Афганистана ближе к концу текущего года. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, консенсусного прогноза по падению афганского правительства не было.

Американские власти признали, что их застала врасплох скорость, с которой талибы пришли к власти в республике при отсутствии сопротивления со стороны армии Афганистана.

Глава Белого дома отметил, что никто не предполагал, что каким-то образом 300-тысячная афганская армия, которую Соединенные Штаты «натренировали и снарядили, развалится и сдастся».

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В руководстве движения уже заявили, что не будут устанавливать демократию, а политическую систему будут строить на законах шариата.